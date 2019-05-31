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31.05.2019, 19:34

ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов в депутаты - список

ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов в депутаты - список - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

По состоянию на 31 мая Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты

31 мая состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела председатель Комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент LIGA.net.

В Комиссию поступили заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации их кандидатами в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, Комиссия зарегистрировала 9 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а именно: Мисирука А.Н. - в ОИО № 21, Бабенко А.В. - в ОИО № 33, Кривохатько В.В. - в ОИО № 82, Карплюка В.А. - в ОИО № 95, Здоровця А.Н. - в ОИО № 97, Климова Л. - в ОИО № 137, Тесаловського О.Б. - в ОИО № 174, Супруненко О.И. - в ОИО № 216, Радько Е.А. - в ОИО № 218.

Таким образом, по состоянию на 31 мая Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения.

29 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты.

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Теги: верховная рада, выборы, цик
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