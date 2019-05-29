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29.05.2019, 16:16

Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала первого кандидата в депутаты

Выборы-2019. ЦИК зарегистрировала первого кандидата в депутаты - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Владимир Пригладь зарегистрировался на избирательном округе №214 в Киеве

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты, сообщает общественная сеть ОПОРА.

Им стал Владимир Пригладь. Он баллотируется в одномандатном избирательном округе №214 в порядке  самовыдвижения, уточняют в ЦИК.

Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля. Как ранее сообщили в Центральной избирательной комиссии, партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 млн 173 тыс грн.

Партия, которая выдвинула кандидата в депутаты в одномандатном округе; кандидат в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самодвижения – должны заплатить 41 тыс 730 грн.

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24 мая в Украине официально стартовала избирательная кампания в Раду. С этого же дня и до 15 июля можно сменить место голосования.

Ранее сегодня общественное движение ЧЕСНО сообщило, что, по их подсчетам, политическим партиям придется заплатить до $10 000 за минуту телерекламы во время избирательной кампании в Верховную Раду. 

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Теги: верховная рада, выборы, опора
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