Партия Саакашвили намерена участвовать в выборах - Сакварелидзе

Давид Сакварелидзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Рух нових сил будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе в интервью изданию Апостроф.

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах… Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов, Сакварелидзе заявил:

"Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского (президента Владимира Зеленского, - ред.), потому что та Верховная Рада уже 4 года нелегитимна".

Ранее сам бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не хочет занимать должность премьер-министра Украины.

28 мая Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Сегодня в 17:15 он должен приземлиться в "Борисполе". В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину.