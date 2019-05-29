Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 14:40

Партия Саакашвили намерена участвовать в выборах - Сакварелидзе

Партия Саакашвили намерена участвовать в выборах - Сакварелидзе - Фото
Давид Сакварелидзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Рух нових сил будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду

Партия Рух нових сил будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил экс-заместитель генпрокурора Украины, один из лидеров "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе в интервью изданию Апостроф.

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах… Досрочные выборы. Мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли эта политсила проведение досрочных парламентских выборов, Сакварелидзе заявил:

"Мы считаем, что это правильный ход со стороны Зеленского (президента Владимира Зеленского, - ред.), потому что та Верховная Рада уже 4 года нелегитимна".

Ранее сам бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не хочет занимать должность премьер-министра Украины

28 мая Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Сегодня в 17:15 он должен приземлиться в "Борисполе". В ГПСУ заявили, что у них нет оснований не пускать Саакашвили в Украину.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Рух нових сил, выборы, михаил саакашвили, давид сакварелидзе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 