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04.06.2019, 19:15

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 11 кандидатов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 4 июня зарегистрированы 32 кандидата в депутаты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты и десять официальных наблюдателей от международных организаций. Об этом ЦИК сообщает в Facebook.

Комиссия зарегистрировала 11 кандидатов, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а именно: Грижук В.В., Товкун А.В. - в ОИО N37, Аксенова А.А. - в ОИО N50, Чанова Д. - в ОИО N51, Иванову-Емельяненко Н.Г. - в ОИО N60, Василец О.О.- в ОИО N114, Червачева С.М. - в ОИО N140, Бублика Ю.В. - в ОИО N145, Линчевского И.В. - в ОИО N148, Филимоненко В.К. - в ОИО N211, Леденев А.В. - в ОИО N214.

Таким образом, на 4 июня ЦИК зарегистрировал 32 кандидатов в депутаты-самовыдвиженцев.

Что касается наблюдателей, Цкентризбирком зарегистрировал девять человек от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), одного - от Всемирного конгресса украинцев.

Вчера комиссия зарегистрировала 11 кандидатов и отказала троим: Белоненко С.Л., Веремчуку А.В., Приходько В.И., выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО N135.

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Теги: выборы, верховная рада, цик
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