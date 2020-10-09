Выборы. В ЦИК рассказали, как будут собирать и обрабатывать бюллетени больных COVID-19

В Центризбиркоме отметили, что при написании избирательного кодекса не учитывали работу в условиях пандемии

Подсчет голосов избирателей, болеющих COVID-19 или находящихся на самоизоляции, будут проводить обычные члены избиркомов, назначение отдельных работников для этого не предусмотрено. Это связано с тем, что избирательный кодекс не писался под условия пандемии. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.

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"Голосование по месту пребывания осуществляют минимум три определенных члена, после чего они приносят соответствующий ящик на участок, и подсчет будет осуществляться уже после 20 часов в общем порядке. В контексте самой процедуры подсчета, есть рекомендации для всех членов комиссии", – сказал Постивый.

На вопрос о возможном риске заражения сотрудников избиркомов он ответил: "Если лица будут придерживаться определенных средств защиты – ношение маски, перчаток, защитных экранов, то в таком случае работа с документами и присутствие лиц на расстоянии не менее одного метра сводит возможность заражения к нулю".

По его словам, закупка средств защиты для членов избирательных участков должна осуществляться за счет местных бюджетов, а не из "ковидного" фонда.

Избиратели, больные COVID-19 или находящиеся на самоизоляции, смогут проголосовать на местных выборах по месту пребывания с помощью выездных бригад. Для этого надо обратиться в участковую комиссию не позднее 20:00 последней пятницы (23 октября) перед днем ​​голосования со специальным заявлением и справкой от семейного врача. Передать такое обращение в участковую комиссию можно по почте или через другое лицо.

"Семейные врачи должны об этом знать и по требованию пациентов, которые у них на контроле и на самоизоляции, должны выдавать соответствующие справки", – сказал Постивый.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

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Наталия Медведева

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