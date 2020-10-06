В Минздраве объяснили, как будут проходить местные выборы в условиях эпидемии COVID-19

В Минздраве сообщили, что люди, которые придут на избирательные участки, должны использовать только свою ручку для голосования

В Украине с учетом эпидемии коронавируса местные выборы 25 октября будут проходить на всей территории, включая красные зоны. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на онлайн брифинге.

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По его словам, все правила проведения выборов были утверждены постановлением правительства №846 от 22 июля этого года.

"Выборы на территориях, где установлена красная зона эпидемиологической опасности, так называемые красные зоны, будут проводиться", – отметил Степанов.

Он уточнил, что люди, которые находятся на самоизоляции, могут подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами (23 октября, – ред), чтобы к ним приехала бригада, и они смогли проголосовать дома.

Чиновник уточнил, что больные COVID-19 в больницах смогут голосовать там при помощи выездных бригад.

По словам Степанова, на избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мер: вход будет в масках, необходимо четкое соблюдение дистанции, наличие антисептика.

"Люди, которые приходят на избирательные участки, должны использовать свою ручку. Это понятно, чтобы не было передачи вируса в кабинке", – подчеркнул Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что в случае, если человек придет с симптомами COVID-19, то для него должна быть предусмотрена отдельная кабинка.

Чиновник добавил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, а членов комиссии медицинскими масками – за счет местных бюджетов.

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Арина Толина

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