Степанов ответил, рухнет ли вскоре здравоохранение из-за "короны": Ситуация напряженная

Задействованные в борьбе с эпидемией медики и персонал "уже сверхперегружены", говорит министр, и новых "закупить где-то" не получится

Несмотря на рост показателей суточной выявляемости больных COVID-19 в Украине, пока что ситуация в здравоохранении "не критическая", хоть и "напряженная". Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, отвечая на вопрос, насколько реалистичны прогнозы, что с таким количеством ежедневно выявляемых заболевших система может "рухнуть" в ближайшее время из-за заполненности больниц.

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По его словам, сейчас под больных COVID-19 выделено почти 37 000 мест, из которых 30 000 готовы принимать больных, остальные – в резерве. На 5 октября в больницах – 16 745 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на него.

"Понятно, что если и дальше будет продолжаться такой стремительный рост, при определенном количестве больных у нас могут возникнуть проблемы. При нынешнем количестве больных (более 4000 ежедневно), у нас ситуация напряженная. Но она не критическая", – подчеркнул он.

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Степанов снова посетовал, что украинцы игнорируют рекомендации медиков насчет масок в закрытых/людных местах и, по возможности, выдерживания дистанции. Он "практически уверен" – из-за такого отношения граждан к эпидемии на этой неделе рубеж в 5000 выявленных суточных больных будет преодолен.

"Понятно, что у нашей системы здравоохранения есть предел: как по местам в больницах, так и по медперсоналу, который и так уже сверхперегружен", – подчеркнул министр.

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Евгений Пилипенко

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