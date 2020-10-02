Коронавирус. В Украине растет число областей, где больницы заполнены более, чем на 50%
Только в Кировоградской области не наблюдается высокой заболеваемости COVID-19
В девяти регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней подряд. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.
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Только Кировоградская область соответствует всем индикаторным показателям Министерства здравоохранения по ситуации с коронавирусом, в остальных регионах наблюдается широкое распространение заболевания.
На 2 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.
В Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях наблюдается высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом: более 50% в течение последних пяти дней. Четвертый день подряд этот показатель превышен в целом по Украине и составляет 52,4%.
Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (40) во всех регионах, кроме Кировоградской области (18,7). Самый высокий показатель заболеваемости – в Тернопольской области: 317,7. Высокая заболеваемость наблюдается также в Черновицкой (221,6) и Харьковской (200,9) областях. В целом по Украине – 126,5.
Показатели по областям:
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны".
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За сутки в Украине выявлены 4069 заболевших коронавирусом.
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