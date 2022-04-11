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Выборы во Франции. Кандидат с поддержкой 20% избирателей призвал не голосовать за Ле Пен

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 03:14
Выборы во Франции. Кандидат с поддержкой 20% избирателей призвал не голосовать за Ле Пен - Фото
Жан-Люк Меланшон (Фото: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA)

Кандидат на выборах президента Франции от левых Жан-Люк Меланшон, который выбыл из борьбы после первого тура, призвал своих избирателей не голосовать за Марин Ле Пен. Об этом сообщает bfmtv.

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Как отмечается, в выступлении вечером в день выборов Меланшон призвал французов "не отдавать ни единого голоса Марин Ле Пен".

"Открывается новая страница борьбы, – сказал Меланшон. – Каждый из вас оказывается перед решением, которое он должен принять. (...) Я понимаю ваше раздражение. Не поддавайтесь ему и не совершайте ошибки, которые было бы трудно исправить", – добавил политик.

"Решать вам, – заявил он. – Мы знаем, за кого мы никогда не проголосуем. Вы не должны давать мадам Ле Пен ни единого голоса".

  • 10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Действующий президент Эмманюэль Макрон и депутат парламента Марин Ле Пен вышли во второй тур. Кандидат от левых Жан-Люк Меланшон занял третье место с поддержкой около 20% избирателей.
Наталия Медведева
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