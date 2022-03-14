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Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 12:40
Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото - Фото
Фото: ВСУ

Выжившие во время вторжения РФ в Украину и вернувшиеся на родину российские военные массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зону боевых действий. Об этом со ссылкой на "проверенный источник", который передал фотографии таких документов, пишет Guildhall.

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В распоряжении редакции издания оказались рапорты в/с 41 армии ЦВО ВС РФ, которые в полном составе вторглись в Украину.

Солдаты оккупационной армии пишут, что не хотят быть "пушечным мясом", не понимают причины вторжения, жалуются на отсутствие технического обеспечения и связи с командованием, а также другие моменты.

"Приехал, не понимая, для чего я там нужен, без объяснения задачи. Я не хочу быть пушечным мясом", — пишет сержант Мирапов Сапар.

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

"С самого начала мы столкнулись с обманом и утаиванием истинных целей и задач, которые стояли перед нами. Под разными и никому не понятными "учениями" и "учебно-боевыми задачами" подразумевались совсем иные мероприятия (…). Переходя границу Украины, мы полностью дискредитировали себя в глазах как мирового, так и славянского сообщества. С этого момента наши действия носили оккупационный характер, что явно выражалось в действиях мирного населения (…)", – пишет лейтенант А. Егоров.

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

И другие рапорты:

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Выжившие в Украине солдаты РФ на родине массово пишут рапорты об отказе воевать там: фото

Источник Guildhall в украинском правительстве сообщает, что из-за отказа отдельных офицеров ВС РФ (включая заместителей Псковской 76 дшд вдв) воевать против Украины задержано четверо военных этой в/ч.

Здесь – общие боевые потери российских военных в Украине с 24 февраля:

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Евгений Пилипенко
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армия России потери
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