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Выполнение закона об олигархах должно быть юридически обоснованным – посол Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 06:46
Выполнение закона об олигархах должно быть юридически обоснованным – посол Великобритании - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот видео UK in Ukraine, YouTube)

Закон об олигархах может уменьшить вредоносное влияние на политику Украины, считает посол Великобритании Мелинда Симмонс. Об этом она сообщила в Twitter.

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"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредоносного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным", – считает Симмонс.

По ее словам, для этого потребуется полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетике, сильное общественное вещание и судебная реформа.

Выполнение закона об олигархах должно быть юридически обоснованным – посол Великобритании
Денис Юдин
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мелинда симмонс закон об олигархах
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