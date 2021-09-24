Выполнение закона об олигархах должно быть юридически обоснованным – посол Великобритании

Закон об олигархах может уменьшить вредоносное влияние на политику Украины, считает посол Великобритании Мелинда Симмонс. Об этом она сообщила в Twitter.

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"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредоносного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным", – считает Симмонс.

По ее словам, для этого потребуется полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетике, сильное общественное вещание и судебная реформа.

Денис Юдин

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