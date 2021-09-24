Выполнение закона об олигархах должно быть юридически обоснованным – посол Великобритании
24.09.2021, 06:46
Мелинда Симмонс (скриншот видео UK in Ukraine, YouTube)
Закон об олигархах может уменьшить вредоносное влияние на политику Украины, считает посол Великобритании Мелинда Симмонс. Об этом она сообщила в Twitter.
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"Закон "о деолигархизации" может сыграть роль в уменьшении вредоносного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины. Его выполнение должно быть юридически обоснованным и аполитичным", – считает Симмонс.
По ее словам, для этого потребуется полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетике, сильное общественное вещание и судебная реформа.
- 2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.
- 30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.
- Вчера, 23 сентября, Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом.
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