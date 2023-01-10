Выражала надежду на победу РФ. В Киеве будут судить преподавательницу гимназии

Преподавательницу столичной гимназии будут судить по обвинению в поддержке действий оккупантов и призывах к свержению власти в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По данным следствия, с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины жительница Киева, работающая инструктором по физическому воспитанию в одной из столичных гимназий, неоднократно распространяла в соцсетях сообщения, направленные на поддержку действий РФ и оправдывание войны против Украины.

Также подозреваемая, по данным следствия, признавала правомерной оккупацию части территории Украины вооруженными силами РФ, утверждала, что Киев является собственностью Москвы, и выражала надежду на победу РФ.

Выводы экспертиз подтвердили наличие в публикациях женщины публичных оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации представителей вооруженных формирований государства-агрессора и призывов к свержению конституционного строя в Украине, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемая находится под стражей.

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Вадим Ребрина

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