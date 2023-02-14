Высший антикоррупционный суд возглавила Вера Михайленко

Главой Высшего антикоррупционного суда стала Вера Михайленко. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Решение было принято сегодня, 14 февраля, на общем собрании судей.

В Центре противодействия коррупции подчеркнули, что предыдущие несколько попыток избрать главу суда были неудачными – и вот ВАКС наконец-то получил полноценную главу суда.

С 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич.

Потом полномочия главы ВАКС исполнял Олег Павлишин, у которого самый большой судейский стаж.

Михайленко до назначения главой ВАКС была судьей-спикером Высшего антикоррупционного суда. Также у нее многолетний адвокатский опыт, она приняла участие в рассмотрении около 100 дел, большинство из которых были именно уголовными, в том числе касающиеся коррупционных преступлений.

В июне 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус государства-кандидата в члены ЕС при условии выполнения ряда рекомендаций – в том числе от Украины ждут судебной и антикоррупционной реформ.

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Оксана Житнюк

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