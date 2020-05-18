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Высший антикорсуд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича

Высший антикорсуд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича - Фото
Александр Клименко (Фото: LIGA.net)
18.05.2020, 19:02

ВАКС отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря суда Олесю Чемерис.

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Фамилию она не назвала, но LIGA.net известно, что речь идет об Александре Клименко, бывшем министре доходов и сборов правительства Николая Азарова.

По словам Чемерис, решение приняла Апелляционная палата ВАКС на прошлой неделе.

Причину такого решения представитель суда уточнить не смогла, поскольку, по ее словам, в настоящее время суд огласил лишь его резолютивную часть.

Полный текст решения, в частности мотивационная часть и обоснование, будут объявлены позже.

В Офисе генпрокурора решение суда пока не комментировали.

  • При президентстве Виктора Януковича Александр Клименко был председателем Государственной налоговой службы Украины. С декабря 2012 по февраль 2014-го – занимал должность министра доходов и сборов. После Революции достоинства Клименко сбежал из Украины в Россию.
  • Дело против Клименко Главная военная прокуратура открыла в июне 2014 года. Он подозревается в создании и участии преступной организации, а также отмывании денег в 2011-2017 годах, полученных преступным путем.
  • По данным следствия, в течение 2012-2013 годов Клименко завладел средствами из госбюджета на сумму на 3,1 млрд грн, перечислив их в качестве возмещения НДС на счет трех фиктивных фирм. По этому делу экс-министра заочно арестовали в августе 2019 года.
  • 10 сентября 2019 года Печерский районный суд Киева суд снял арест с недвижимости, счетов и ценных бумаг компании КУА "Эксельсиор", которая фигурирует в деле Клименко.
Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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Александр Клименко заочный арест Высший антикоррупционый суд
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