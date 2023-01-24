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Высший антикорсуд отправил под стражу организатора предоставления взятки экс-замминистра

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 13:40
Высший антикорсуд отправил под стражу организатора предоставления взятки экс-замминистра - Фото
Василий Лозинский (Фото - Facebook Лозинського)

24 января следственная судья Высшего антикоррупционного суда в полном объеме удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к предполагаемому организатору предоставления взятки экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 000 472 грн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей – до 24 марта 2023 года включительно.

21 января Национальное антикоррупционное бюро провело обыски и задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

Журналист УП Михаил Ткач заявляет, что Лозинского якобы взяли на взятке в размере $400 000.

С мая 2020 года по ноябрь 2022-го Лозинский был заместителем министра развития общин и территорий Украины. 3 ноября Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий, и в тот же день Кабмин назначил его председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Лозинский стал исполняющим обязанности министра.

Позже Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский стал его заместителем.

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Вадим Ребрина
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коррупция взятка вакс василий лозинский
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