"Выйти на улицу и дать по роже". Зеленский рассказал об увольнениях министров

Многие министры при увольнении отказываются отчитываться перед Верховной Радой и даже приходить на заседание из-за реакции на них окружающих. Некоторые увольняются для того, чтобы "дать по роже" обидчикам, поскольку, находясь на должности, не могут себе этого позволить. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос о ротации министров.

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Журналистка спросила, почему практически ни один министр не отчитывался в Верховной Раде относительно своей работы и даже не пришел на заседание парламента, когда его увольняли.

"Они не должны отчитываться. Это зависит от их желания, мне так кажется", – ответил Зеленский.

В качестве примера президент рассказал, почему не пришел в Раду экс-министр обороны Андрей Таран.

"Честный человек он, ему не все удалось. Честный человек, порядочный, уважаемый... Он сказал: "Я не могу, ну не могу". "Почему?". "Потому что я выхожу, а они…". Они такие слова говорят… Они обвиняют – "предатель", "брехло"… И он говорит: "Я не могу… У меня есть жена, у меня дети. Я ничего не сделал плохого, я работал за эту заработную плату, я работал на государство". И за это государство в таком формате, с оголтелыми людьми…так оно и есть… Они с плакатами – "Зрада!", "Спалити!", "Повісити!", "Зрадник! Росія! Зрадник!"… Есть хоть какое-то уважение в общении? В иалоге? Скажи, в чем человек не прав. Никто не хочет отчитываться из-за этих крикунов", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что не осуждает министров за отказ отчитываться перед народными депутатами.

"Не хотят люди этого делать. И я не собираюсь и впредь винить их за это… Как бы там ни было, они все равно люди и личности. А люди о них вытирают ноги. Кто это может выдержать? Это просто не честно. Поэтому когда человек говорит: "Я хочу уйти из министров. Для чего? Выйти на улицу и дать по роже! Я не могу на должности это сделать. Что вы думаете, господин президент, я вас подведу после этого?". "Нет, – говорю ему. – Обязательно. Вот подойди и сделай", – закончил историю президент.

Зеленский признал, что министров сменилось очень много. Он добавил, что были и позитивные ротации, но были и ошибочные. Зеленский сказал, что в большинстве случаев – это его ошибки, а иногда – Кабмина.

3 ноября Верховная Рада приняла отставку Тарана с должности министра обороны.

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Наталия Медведева

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