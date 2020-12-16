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Вызовы скорой помощи разделили на категории. От этого будет зависеть время ожидания

16.12.2020, 19:10
Вызовы скорой помощи разделили на категории. От этого будет зависеть время ожидания - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Кабмин принял постановление, согласно которому вызовы скорой медицинской помощи будут разделены на категории, в зависимости от состояния пациента. Для каждой категории установлен норматив времени прибытия бригады. Об этом в Facebook сообщил депутат Василий Мокан.

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Вызовы поделили на критичные, экстренные, неэкстренные, непрофильные.

В случае критичного вызова скорая помощь должна прибыть на место в течение 10 минут, экстренного – 20 минут.

Также определены предельные отклонения от целевых показателей, что позволит осуществлять оценку эффективности сети.

"Это (постановление Кабмина, – ред.) позволит снизить уровень смертности, ведь устанавливается приоритет для пациентов с критическим состоянием", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Текст постановления на сайте Кабмина пока не опубликован.

В сентябре глава МОЗ Максим Степанов заявлял, что в 2021 году в скорой помощи изменится алгоритм работы: вызовы разделят на категории, скорые смогут приезжать на вызов из других областей.

Вадим Ребрина
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