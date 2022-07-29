Вздрогнули даже бывалые следователи. В ОГП отреагировали на видео с пытками военнопленного

По поручению Офиса генпрокурора, расследованием случая, когда российский оккупант нанес тяжкие увечья украинскому военнопленному, займется СБУ. Там отметили, что от увиденного на видео содрогнулись даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Генпрокурор Андрей Костин заверил, что причастные к зверствам над украинскими военными будут установлены и привлечены к ответственности.

В ОГП отметили, что "сверхжестокие зверства стали визитной карточкой российской армии". Пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными являются одним из самых распространенных видов военных преступлений, совершаемых российскими военными.

"Однако последний случай, видео которого широко распространялось в социальных сетях, превысил по своей жестокости все пределы человеческого воображения. Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме ВСУ со стороны оккупантов, от которого содрогнулись даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование будет осуществлять Главное следственное управление СБУ. Параллельно прокуроры направили срочные запросы в Службу внешней разведки и Главное управление разведки Минобороны, дали соответствующие поручения оперативным подразделениям Нацполиции и СБУ с целью установления всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Ход досудебного расследования находится под личным контролем Костина.

Вчера в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. Оно стало вирусным в соцсетях, в частности на популярной в США платформе Reddit, где Россию в комментариях уже сравнивают с террористами ИГИЛ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина достанет всех российских военных, которые причастны к пыткам украинских пленных.

Вадим Ребрина

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