Взрыв Boeing над Локерби – подозреваемого экстрадировали в США спустя 34 года

Обвиняемый в причастности ко взрыву в 1988 году самолета авиакомпании Pan Am над Локерби передан США. Об этом заявили власти Шотландии, сообщает CNN.

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В 2020 году США завили, что подозревают гражданина Ливии Абу Агилу Мохаммада Масуда Хейра Аль-Марими в причастности ко взрыву самолета над Локерби в 1988 году.

Сегодня минюст США опубликовал заявление о том, что США "взяли под стражу предполагаемого изготовителя бомбы рейса 103 компании Pan Am Абу Агилу Мохаммада Масуда Хейра Аль-Марими. Как ожидается, он предстанет перед судом округа Колумбия.

Аль-Марими находился под стражей в Ливии в связи с другими обвинениями, когда два года назад США предъявили ему обвинения.

СПРАВКА. 21 декабря 1988-го над шотландским Локерби был взорван Boeing 747 компании Pan Am рейса Лондон – Нью-Йорк. Погибли 259 человек на борту и 11 жителей Локерби. Среди них было 90 американцев. Ответственность возложили на группу ливийцев под руководством диктатора . 21 декабря 1988-го над шотландским Локерби был взорван Boeing 747 компании Pan Am рейса Лондон – Нью-Йорк. Погибли 259 человек на борту и 11 жителей Локерби. Среди них было 90 американцев. Ответственность возложили на группу ливийцев под руководством диктатора Муаммара Каддафи . Единственным осужденным по делу стал Абдель Басет аль-Меграхи. Его приговорили к пожизненному с отбыванием наказания в Шотландии. В 2009-м больного раком террориста, которому "остается жить считанные недели", освободили из гуманности: в Ливии его встретили как героя. Он прожил дольше отведенного медиками срока и скончался дома в Триполи в мае 2012-го.

Теракт над Локерби стал поводом для США определить Ливию как государство-спонсора терроризма.

Ливийское правительство в 2003 году выплатило более $1 млрд компенсации семьям жертв, хотя обещало $2,3 млрд.

Сергій Бережний

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