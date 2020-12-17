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Взрыв авиалайнера над Локерби. Спустя 32 года США откроют дело против подозреваемого – WSJ

17.12.2020, 11:14
Взрыв авиалайнера над Локерби. Спустя 32 года США откроют дело против подозреваемого – WSJ - Фото
Мемориал погибшим в теракте; Арлингтон, США (фото - ЕРА)

Власти США в ближайшие дни откроют уголовное дело против подозреваемого, который якобы был главным производителем бомб для бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи и собрал устройство, взорвавшее Boeing 747 над Локерби в 1988 году. Об этом со ссылкой на топ-чиновников США пишет The Wall Street Journal.

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Ожидается, что Минюст США будет добиваться экстрадиции Абу Агила Мохаммада Масуда, который отбывает 10-летний срок в Ливии за изготовление бомбы.

32-я годовщина теракта приходится на следующий понедельник.

СПРАВКА. 21 декабря 1988-го над шотландским Локерби был взорван Boeing 747 компании Pan Am рейса Лондон–Нью-Йорк. Погибли 259 человек на борту и 11 жителей Локерби. Среди них было 90 американцев. Ответственность возложили на группу ливийцев под руководством диктатора Каддафи. Единственным осужденным оказался Абдель Басет аль-Меграхи. Его приговорили к пожизненному с отбыванием наказания в Шотландии. В 2009-м больного раком террориста, которому "остается жить считанные недели", освободили из гуманности: в Ливии его встретили как героя. Он прожил дольше отведенного медиками и в мае 2012-го 60-летним скончался дома в Триполи.

Дело в прокуратуре США в Вашингтоне основано главным образом на признании Масуда в 2012-м, а также на документах о его поездках, заявили источники.

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Сюжеты BBC Newsnight и CNN об этом теракте:

  • Этот теракт стал поводом для США определить Ливию в государства-спонсоры терроризма.
  • Ливийское правительство в 2003 году выплатило более $1 млрд компенсации семьям жертв, хотя обещало $2,3 млрд.
  • Каддафи в 2011 году был свергнут и убит в ходе революции при поддержке авиаударов сил НАТО. Ливия вошла в период гражданской войны.
  • Сейчас страна разделена между признанным ООН правительством в Триполи и конкурирующим "правительством" на востоке.

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Евгений Пилипенко
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