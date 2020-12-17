Взрыв авиалайнера над Локерби. Спустя 32 года США откроют дело против подозреваемого – WSJ
Власти США в ближайшие дни откроют уголовное дело против подозреваемого, который якобы был главным производителем бомб для бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи и собрал устройство, взорвавшее Boeing 747 над Локерби в 1988 году. Об этом со ссылкой на топ-чиновников США пишет The Wall Street Journal.
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Ожидается, что Минюст США будет добиваться экстрадиции Абу Агила Мохаммада Масуда, который отбывает 10-летний срок в Ливии за изготовление бомбы.
32-я годовщина теракта приходится на следующий понедельник.
Дело в прокуратуре США в Вашингтоне основано главным образом на признании Масуда в 2012-м, а также на документах о его поездках, заявили источники.
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Сюжеты BBC Newsnight и CNN об этом теракте:
- Этот теракт стал поводом для США определить Ливию в государства-спонсоры терроризма.
- Ливийское правительство в 2003 году выплатило более $1 млрд компенсации семьям жертв, хотя обещало $2,3 млрд.
- Каддафи в 2011 году был свергнут и убит в ходе революции при поддержке авиаударов сил НАТО. Ливия вошла в период гражданской войны.
- Сейчас страна разделена между признанным ООН правительством в Триполи и конкурирующим "правительством" на востоке.
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