Взрыв российской ядерной бомбы в космосе сделает орбиту недоступной на год – Госдеп США
Если в космосе разразится российская ядерная бомба – это сделает непригодной орбиту Земли для использования минимум на год. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью А. Миллер.
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"По оценкам американских аналитиков, детонация развернутого ядерного оружия может поставить под угрозу большое количество космических миссий и нашу способность использовать некоторые орбиты в течение некоторого времени, потенциально год или больше", – объясняет LIGA.net пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью А. Миллер.
Напомним, 16 мая Россия запустила спутник, по оценкам США, способный атаковать другие спутники.