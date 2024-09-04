Вибух російської ядерної бомби в космосі може зробити орбіту недоступною на рік – Держдеп США
Якщо в космосі вибухне російська ядерна бомба – це зробить непридатною орбіту Землі для використання щонайменше на рік. Про це LIGA.net повідомив прессекретар Держдепартаменту США Метью Міллер.
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"За оцінками американських аналітиків, детонація розгорнутої ядерної зброї може поставити під загрозу велику кількість космічних місій і нашу здатність використовувати деякі орбіти протягом певного часу, потенційно рік або більше", – пояснює LIGA.net прессекретар Держдепартаменту США Метью Міллер.
Нагадаємо, 16 травня Росія запустила супутник, який, за оцінками США, здатен атакувати інші супутники.