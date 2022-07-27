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Взрыв в Херсоне – сообщают о двух раненых коллаборантах

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 16:53
Взрыв в Херсоне – сообщают о двух раненых коллаборантах - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Facebook ТрО ВСУ)

Во временно оккупированном Херсоне при взрыве патрульной машины пострадали два сотрудника полиции, сообщают местные ресурсы и российские пропагандистские медиа.

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Херсонское издание Мост сообщило, что взрыв машины произошел на проспекте Адмирала Сенявина примерно в 12:20. На месте происшествия были видны бригады медиков. 

Позже появилось видео, как утверждается, с патрульным автомобилем, который перед этим взорвали. 

Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что при взрыве патрульной машины в Херсоне ранены два сотрудника оккупационной полиции. 

Взрыв в Херсоне – сообщают о двух раненых коллаборантах
  • 18 июня в Херсоне пытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областного УФСИН".
Сергей Бережной
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Херсон взрыв автомобиля временно оккупированные территории
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