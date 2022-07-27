Взрыв в Херсоне – сообщают о двух раненых коллаборантах

Во временно оккупированном Херсоне при взрыве патрульной машины пострадали два сотрудника полиции, сообщают местные ресурсы и российские пропагандистские медиа.

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Херсонское издание Мост сообщило, что взрыв машины произошел на проспекте Адмирала Сенявина примерно в 12:20. На месте происшествия были видны бригады медиков.

Позже появилось видео, как утверждается, с патрульным автомобилем, который перед этим взорвали.

Кажуть, що підірвали авто разом із мусором-колаборантом pic.twitter.com/X2siEMgVZ9 — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 27, 2022

Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что при взрыве патрульной машины в Херсоне ранены два сотрудника оккупационной полиции.

18 июня в Херсоне пытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областного УФСИН".

Сергей Бережной

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