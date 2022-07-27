Взрыв в Херсоне – сообщают о двух раненых коллаборантах
27.07.2022, 16:53
Иллюстративное изображение (Фото - Facebook ТрО ВСУ)
Во временно оккупированном Херсоне при взрыве патрульной машины пострадали два сотрудника полиции, сообщают местные ресурсы и российские пропагандистские медиа.
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Херсонское издание Мост сообщило, что взрыв машины произошел на проспекте Адмирала Сенявина примерно в 12:20. На месте происшествия были видны бригады медиков.
Позже появилось видео, как утверждается, с патрульным автомобилем, который перед этим взорвали.
Кажуть, що підірвали авто разом із мусором-колаборантом pic.twitter.com/X2siEMgVZ9— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 27, 2022
Российские пропагандистские ресурсы сообщили, что при взрыве патрульной машины в Херсоне ранены два сотрудника оккупационной полиции.
- 18 июня в Херсоне пытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областного УФСИН".
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