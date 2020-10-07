Взрыв во дворе антикорсуда. Там считают это давлением на суд со стороны защиты Мартыненко

В ВАКС отметили, что взрыв произошел на месте, где паркует автомобиль председательствующая по делу Николая Мартыненко

Высший антикоррупционный суд обратился в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора с заявлением о вмешательстве в работу суда со стороны участников рассматриваемого в ВАКС дела о нанесении ущерба ГП Энергоатом и ГП Восток ГОК, в котором фигурирует бывший депутат Николай Мартыненко. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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"ВАКС обратился к ВРП и Генеральному прокурору относительно вмешательства в деятельность судей участниками дела о нанесении ущерба ГП НАЭК Энергоатом и ГП Восток ГОК", – сказано в сообщении.

В суде говорят, что защитники обвиняемых по данному делу систематически обращались в суд "с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами в целях воспрепятствования осуществлению уголовного производства, неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в средствах массовой информации до решения дела в связи с его рассмотрением". Один из адвокатов, отметили в суде, еще до завершения рассмотрения дела заявил о нарушении судьями права на защиту и инициировал вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности, сообщили в ВАКС.

"Заключительным шагом, который дал судьям уверенность в том, что указанное виде является именно согласованными действиями относительно вмешательства в деятельность судей, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где паркует автомобиль председательствующая по делу", – сказано в сообщении.

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда прогремел взрыв. В ВАКС заявили, что расценивают события как вмешательство в отправление правосудия, совершенное опасным способом.

Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 296) и незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263).

Вадим Ребрина

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