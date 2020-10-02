Во дворе Высшего антикоррупционного суда прогремел взрыв

В ВАКС расценивают взрыв во дворе суда как вмешательство в правосудие. Суд просит Офис генпрокурора отреагировать на ЧП

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда прогремел взрыв, сообщает пресс-служба суда.

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В суде не объясняют, почему сообщили о взрыве спустя сутки, но отмечают, что в результате инцидента был поврежден фасад здания. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство. Проводится проверка, на месте инцидента работала полиция, решается вопрос о внесении ведомостей в реестр и начале расследования.

ВАКС также просит отреагировать на инцидент Офис генпрокурора и Высший совет правосудия.

В ВАКС заявили, что расценивают события как вмешательство в отправление правосудия, совершенное опасным способом. Также в суде считают инцидент попыткой препятствовать судьям исполнять их обязанности.

Несмотря на взрыв, суд продолжает работать в штатном режиме, сообщает его пресс-служба. В частности 1 октября ВАКС отстранил от должности Главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, который является подозреваемым по делу Окружного админсуда Киева (ОАСК).

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Марк Сировой

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