Зеновия Холоднюка подозревают в попытке вместе с судьями Окружного админсуда Киева захватить государственную власть

Главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка отстранили от должности на два месяца. Такое решение сегодня, 1 октября, принял Высший антикоррупционный суд, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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НАБУ подозревает Холоднюка и судей Окружного административного суда Киева в коррупционных преступлениях.

Также главу ГСА и судей ОАСК подозревают в создании преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судов и Высшим советом правосудия.

В июле 2019 года НАБУ обнародовало прослушку разговоров судей ОАСК, из которых стало ясно, что они влияли на кадровые назначения в Высшую квалификационную комиссию судей и шантажировали чиновников принятием неправосудных решений.

17 июля НАБУ сообщило, что проводит обыски в ОАСК, вручило подозрения судьям и главе ОАСК Павлу Вовку, а также главе ГСА.

3 августа ВАКС выпустил Холоднюка под личное обязательство.

17 августа ВАКС вернул ходатайство об отстранении Холоднюка в НАБУ – тогда не хватало процессуальных документов и обоснований.

Денис Юдин

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