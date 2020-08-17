Пленки Вовка. ВАКС вернул ходатайство об отстранении главы ГСА Холоднюка
Судья сослалась на отсутствие обоснования ходатайства и нехватку процессуальных документов
Высший антикоррупционный суд вернул прокурору ходатайство об отстранении Зиновия Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ГСА.
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"Постановлением следователя судьи Высшего антикоррупционного суда от 17.08.2020 ходатайство старшего детектива НАБУ ... об отстранении от должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка возвращено прокурору", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГСА, такое решение следственная судья приняла, исходя из отсутствия необходимых материалов, которыми прокурор обосновывает доводы своего ходатайства, а также отсутствия некоторых процессуальных документов.
- 17 июля сообщило, что проводит обыски в ОАСК, а также вручило подозрения судьям и главе ОАСК, а также главе ГСА.
- 20 июля Холоднюк заявил, что никаких подозрений ему никто не вручал.
- 3 августа Высший антикорсуд выпустил Зиновия Холоднюка под личное обязательство.
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