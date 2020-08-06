Холоднюк об обвинениях НАБУ: Не могу отвечать за содержание разговоров ОАСК
Глава судебной администрации опроверг предъявленные ему обвинения, заявив, что не может никому запретить упоминать его имя в разговорах
Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк прокомментировал обвинения НАБУ по делу о "пленках ОАСК", отметив, что он не может никому запретить упоминать в разговорах его имя и не может отвечать за содержание таких разговоров. Об этом он рассказал в комментарии изданию Kyiv Post, пишет пресс-служба судебной администрации.
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В Национальном антикоррупционном бюро Холоднюка рассматривают как одного из фигурантов скандального дела, связанного с главой и судьями Окружного админсуда столицы. Сам глава ГСА причастность к этому делу отрицает.
"Я не могу никому запретить упоминать мое имя в частных разговорах, так же как и не могу отвечать за содержание этих разговоров", - заявил Холоднюк. Он также напомнил, что члены Высшей квалифкомиссии судей выбираются на публичном конкурсе, а победитель конкурса определяется конкурсной комиссией и потом проходит спецпроверку.
Дал пояснения глава ГСА и по поводу главы ОАСК: "С Павлом Вовком я знаком, но ни одного раза не общался по поводу проведения публичного конкурса на должности членов ВККС".
- 17 июля сообщило, что проводит обыски в ОАСК, а также вручило подозрения судьям и главе ОАСК, а также главе ГСА.
- 20 июля Холоднюк заявил, что никаких подозрений ему никто не вручал.
- 3 августа Высший антикорсуд выпустил Зиновия Холоднюка под личное обзательство.
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