Холоднюк об обвинениях НАБУ: Не могу отвечать за содержание разговоров ОАСК

Глава судебной администрации опроверг предъявленные ему обвинения, заявив, что не может никому запретить упоминать его имя в разговорах

Глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк прокомментировал обвинения НАБУ по делу о "пленках ОАСК", отметив, что он не может никому запретить упоминать в разговорах его имя и не может отвечать за содержание таких разговоров. Об этом он рассказал в комментарии изданию Kyiv Post, пишет пресс-служба судебной администрации.

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В Национальном антикоррупционном бюро Холоднюка рассматривают как одного из фигурантов скандального дела, связанного с главой и судьями Окружного админсуда столицы. Сам глава ГСА причастность к этому делу отрицает.

"Я не могу никому запретить упоминать мое имя в частных разговорах, так же как и не могу отвечать за содержание этих разговоров", - заявил Холоднюк. Он также напомнил, что члены Высшей квалифкомиссии судей выбираются на публичном конкурсе, а победитель конкурса определяется конкурсной комиссией и потом проходит спецпроверку.

Дал пояснения глава ГСА и по поводу главы ОАСК: "С Павлом Вовком я знаком, но ни одного раза не общался по поводу проведения публичного конкурса на должности членов ВККС".

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Дарья Мостовая

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