Сытник: В отставку не уйду, причина решения КСУ – дело ОАСК

Директор НАБУ Сытник также считает, что, по логике решения Конституционного суда, президент не имеет конституционного права уволить его

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник не намерен уходить в отставку после решения Конституционного суда (КСУ) о неконституционности его назначения. Причиной самого решения КСУ он считает ответом на скандальное дело по Окружному админсуду Киева (ОАСК), которое вело НАБУ. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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"Конечно, не буду (уходить в отставку, – ред.). И я говорил о причинах такого решения Конституционного суда, почему он 20 лет рассматривал по-одному, а затем начал рассматривать по-другому. Причина в этом – это дело ОАСК", – сказал он.

По его словам, "очевидно", что на определенном этапе люди, которые подозреваются по делу ОАСК, "начинают такие вещи включать". Также среди причин решения КСУ он назвал влияние "отдельных политических сил и должностных лиц".

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Сытник добавил, что по логике решения КСУ, президент сейчас не имеет конституционного права принять решение о его отставке. Также он утверждает, что сейчас нет оснований, предусмотренных законом о НАБУ, для его увольнения.

"Поэтому мы работаем дальше, но эту ситуацию надо сейчас решить в парламенте соответствующим законом", – заявил директор НАБУ.

LIGA.net направила запросы в КСУ и ОАСК с просьбой прокомментировать заявление Сытника.

СПРАВКА. Суть коллизии в деле о назначении главы НАБУ. Согласно закону о НАБУ, директора Бюро назначает президент из двух или трех кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Однако такие полномочия президента не предусмотрены Конституцией, которая содержит в себе исключительный перечень полномочий главы государства, решили в КСУ.

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Марк Сировой

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