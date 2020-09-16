Послы стран G7: Украина должна защищать добропорядочность НАБУ, САП и ВАКС

В Большой семерке заявили, что Украина не должна позволить коррупции уничтожить прогресс, достигнутый благодаря реформам

Послы стран Большой семерки напомнили Украине о необходимости защищать независимость Нацбанка и антикоррупционных органов. Об этом сообщается в Twitter послов стран G7.

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"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добродетели таких учреждений, как НАБУ, САП и ВАКС, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня", – говорится в сообщении.

28 августа в бюро заявили, что в КСУ будут рассматривать представление нардепов о якобы неконституционности создания НАБУ .

28 августа в бюро заявили, что в КСУ будут рассматривать представление нардепов о якобы . В тот же день Конституционный суд признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой НАБУ.

В тот же день Конституционный суд указ пятого президента о назначении главой НАБУ. Сегодня, 16 сентября, Конституционный суд признал неконституционными отдельные нормы закона о НАБУ. Они теряют свою силу через три месяца с дня принятия решения Конституционным судом, то есть — с 16 декабря.

Сегодня, 16 сентября, Конституционный суд признал отдельные нормы закона о НАБУ. Они теряют свою силу через три месяца с дня принятия решения Конституционным судом, то есть — с 16 декабря. 15 сентября комитет по вопросам правоохранительной деятельности выбрал кандидатами в конкурсную комиссию по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры семь человек – все они не соответствуют закону.

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Наталия Медведева

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