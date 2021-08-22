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Взятка $90 000. ВАКС арестовал члена Комиссии по азартным играм и назначил залог 5 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 18:37
Взятка $90 000. ВАКС арестовал члена Комиссии по азартным играм и назначил залог 5 млн грн - Фото
Автомат (иллюстративное фото depositphotos)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), который подозревается в получении $90 000 взятки. Его взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн, передает пресс-служба ВАКС. По словам собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, меру пресечения избрали Евгению Гетьману.

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21 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении члену КРАИЛ за получение взятки в размере $90 000. 22 августа суд полностью удовлетворил ходатайство НАБУ, согласованного прокурором САП о мере пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября с альтернативой залога в размере 5 млн грн.

Если залог будет внесен, от подозреваемого потребуют:

- прибывать по требованию к детективу, прокурору, в суд;
- не покидать место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать об изменении места жительства и работы;
- сдать на хранение в госорганы украинский и заграничный паспорта;
- не контактировать с определенными в постановлении судьи лицами.

  • В декабре 2020-го Кабмин согласовал назначение Ивана Рудого на должность главы КРАИЛ. Этим постановлением правительство также утвердило на должность одного из членов комиссии – Евгения Гетьмана.
  • 20 августа 2021-го чиновника КРАИЛ задержали "на горячем". По данным НАБУ, подозреваемый обещал лицензии на игорную деятельность за $90 000. 

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Оксана Житнюк, Юрий Смирнов
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Евгений Гетьман КРАИЛ арест залог взятка сап вакс набу игорный бизнес
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