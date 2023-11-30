Взятка в $35 000. Четырем судьям Киевского апелляционного суда сообщили о подозрении

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении во взяточничестве четырем судьям Киевского апелляционного суда

Фото: НАБУ, САП

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении во взяточничестве четырем судьям Киевского апелляционного суда. Об этом сообщила пресс-служба САП.

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Подозрение объявлено по делу получения неправомерной выгоды в размере $35 000 за принятие решения об отмене ареста имущества.

Киевский апелляционный суд заявил, что не знает подробностей дела НАБУ, но "осуждает действия судей, которые совершают уголовные правонарушения".

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Утром 30 ноября, по словам собеседника LIGA.net, стало известно, что претензии НАБУ касаются судей Юрия Сливы, Виктора Глиняного, Игоря Паленика и Вячеслава Дзюбина. Все они входят в судебную палату по рассмотрению уголовных дел.

НАБУ утверждает, что один из судей предложил стороне по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества, за что судьи должны были получить от представителя компании неправомерную выгоду.

Деньги передали 28 ноября. Судья-посредник якобы оставил себе $10 000, а остальные $25 000 положил в коробку из-под виски для коллег, после чего деньги были разделены.