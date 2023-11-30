Хабар у $35 000. Чотирьом суддям Київського апеляційного суду повідомили про підозру

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру в хабарництві чотирьом суддям Київського апеляційного суду

Фото: НАБУ, САП

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру в хабарництві чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Про це повідомила пресслужба САП.

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Підозру оголошено у справі отримання неправомірної вигоди у розмірі $35 000 за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Київський апеляційний суд заявив, що не знає подробиць справи НАБУ, але "засуджує дії суддів, які вчиняють кримінальні правопорушення".

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Зранку 30 листопада за словами співрозмовника LIGA.net, стало відомо, що претензії НАБУ стосуються суддів Юрія Сливи, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна. Всі вони входять до судової палати з розгляду кримінальних справ.

НАБУ стверджує, що один із суддів запропонував стороні у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства, за що судді мали отримати від представника компанії неправомірну вигоду.

Гроші передали 28 листопада. Суддя-посередник нібито залишив собі $10 000, а решту $25 000 поклав у коробку з-під віскі для колег, після чого гроші були розділені.