KyivNotKiev. Wikipedia ввела правильное написание столицы Украины – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Wikipedia перешла с Kiev на Kyiv

Теперь онлайн-энциклопедия Wikipedia будет писать название столицы Украины Kyiv, а не Kiev. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети.

Отныне Wikipedia пишет Kyiv, а не Kiev", - говорит Кулеба.

По его словам, Wikipedia долгое время отказывалась писать Kyiv, поскольку онлайн-энциклопедия использует тот вариант, который более распространен в авторитетных источниках. "Многоразовые доводы украинцев, что он неправильный, не действовали", - рассказывает министр.

"Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках чем "Kiev", - отметил Кулеба.

В октябре 2018 года МИД начал онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы Украины - #KyivNotKiev

Владислав Сердюк

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