"Я напрягаюсь, когда слышу русский". Данилов поспорил с русскоязычным журналистом – видео

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета попросил журналиста уточнить вопрос, так как он прозвучал на русском языке.

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Журналист издания Вести по-русски спросил Данилова, на что будет потрачено бюджетное финансирование СНБО. Состоялся следующий диалог.

- Давайте еще раз уточните, не очень понял. Вы на русском говорите..., – сказал Данилов.

- Мне на украинский перейти?

- Ну я не знаю... Я напрягаюсь, когда слышу русский, так случилось.

- Но вы же из Луганска, вы должны понимать.

- Послушайте, если я из Луганска, то что? Вы думаете, все в Луганске говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас несете ее почему-то в мир. Количество патриотов, которые были и есть в Луганске, возможно, не меньшее чем во Львове.

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Вадим Ребрина

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