UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Я напрягаюсь, когда слышу русский". Данилов поспорил с русскоязычным журналистом – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 20:55
Алексей Данилов (скриншот с видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания совета попросил журналиста уточнить вопрос, так как он прозвучал на русском языке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналист издания Вести по-русски спросил Данилова, на что будет потрачено бюджетное финансирование СНБО. Состоялся следующий диалог.

- Давайте еще раз уточните, не очень понял. Вы на русском говорите..., – сказал Данилов.

- Мне на украинский перейти?

- Ну я не знаю... Я напрягаюсь, когда слышу русский, так случилось.

- Но вы же из Луганска, вы должны понимать.

- Послушайте, если я из Луганска, то что? Вы думаете, все в Луганске говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас несете ее почему-то в мир. Количество патриотов, которые были и есть в Луганске, возможно, не меньшее чем во Львове.

Читайте также: Зеленский о квотах и резонансе по языковому закону: Русский язык – не собственность России



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снбо русский язык Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 