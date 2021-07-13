Зеленский о квотах и резонансе по языковому закону: Русский язык – не собственность России

Русский язык не является "собственностью" России, а резонанс вокруг языкового закона в Украине и "новые шаги по усовершенствованию" его – это "сугубо политический вопрос". Об этом, обсуждая гуманитарную политику в ходе всеукраинского форума Украина 30, заявил президент Владимир Зеленский.

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Он сказал, что не знает, будет ли еще одно голосование в Раде по этому закону, но отметил, что хотел бы видеть более прозрачно и четко прописанные его положения.

По мнению главы государства, "в таких вещах нужно быть очень, очень, очень осторожным".

"У нас есть украинский язык, единственный государственный язык, это закреплено в Конституции. <...> Самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве, чтобы мы жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну и наш язык. Я считаю, что все сделано", – сказал он.

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При этом Зеленский добавил, что есть определенные моменты по языковому закону, которые "не до конца справедливы", но, сказал, "никогда не будет такого, чтобы все были довольны".

Как выразился президент, вопрос языка – "эволюционный", а нынешнее квотирование в СМИ – "это было революционно", и он тогда такой подход не поддерживал. Зеленский считает, что нужно не запрещать, а действовать иначе.

"Давайте сделаем программу на пять лет, не будем брать налоги со всех компаний, которые производят украиноязычный контент", – предложил он идею, добавив, что производители на других языках от налогов освобождены не будут.

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Евгений Пилипенко

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