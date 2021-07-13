UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о квотах и резонансе по языковому закону: Русский язык – не собственность России

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 13:20
Зеленский о квотах и резонансе по языковому закону: Русский язык – не собственность России - Фото
Владимир Зеленский на форуме Украина 30 (скриншот из видеозаписи)

Русский язык не является "собственностью" России, а резонанс вокруг языкового закона в Украине и "новые шаги по усовершенствованию" его – это "сугубо политический вопрос". Об этом, обсуждая гуманитарную политику в ходе всеукраинского форума Украина 30, заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что не знает, будет ли еще одно голосование в Раде по этому закону, но отметил, что хотел бы видеть более прозрачно и четко прописанные его положения.

По мнению главы государства, "в таких вещах нужно быть очень, очень, очень осторожным".

"У нас есть украинский язык, единственный государственный язык, это закреплено в Конституции. <...> Самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве, чтобы мы жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну и наш язык. Я считаю, что все сделано", – сказал он.

Читайте также: Аваков решил высказаться о русском языке. Говорит – "надо развивать наш русский язык" 

При этом Зеленский добавил, что есть определенные моменты по языковому закону, которые "не до конца справедливы", но, сказал, "никогда не будет такого, чтобы все были довольны".

Как выразился президент, вопрос языка – "эволюционный", а нынешнее квотирование в СМИ – "это было революционно", и он тогда такой подход не поддерживал. Зеленский считает, что нужно не запрещать, а действовать иначе.

"Давайте сделаем программу на пять лет, не будем брать налоги со всех компаний, которые производят украиноязычный контент", – предложил он идею, добавив, что производители на других языках от налогов освобождены не будут.

Читайте также: В Кремниевой долине есть российские айтишники, но РФ же не вводит туда войска – Зеленский

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский языковой закон язык украинский язык квоты русский язык
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 