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В Слуге народа рассказали, что могут поменять в языковом законе

28.05.2021, 14:35
В Слуге народа рассказали, что могут поменять в языковом законе - Фото
Никита Потураев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В закон о функционировании украинского языка как государственного могут быть внесены изменения по срокам вступления в силу отдельных норм и по требованиям к печатным СМИ. Об этом в комментарии изданию Гордон заявил нардеп из Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по информационной политике Никита Потураев.

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По словам Потураева, Рада может отложить на год введение нормы об обязательной демонстрации визуальной продукции на украинском языке. Это связано с запретом съемок во время эпидемии коронавируса. Продакшн-компании не успели снять необходимый объем материалов на украинском и обратились с просьбой об отсрочке, объяснил Потураев.

Из-за эпидемии может быть отсрочено и вступление в действие нормы о квалификационном экзамене по украинскому языку для госслужащих. Она должна начать действовать с 1 июля 2021 года, но Минобразования и языковой омбудсмен Тарас Креминь из-за ситуации с коронавирусом не успевают создать комиссии для проведения экзаменов.

Также рассматривается отмена требования к печатным СМИ выпускать половину тиража на украинском. "Ни в одной цивилизованной стране государство не диктует, на каком языке издавать газеты, журналы и книги", – подчеркнул Потураев. Нардеп отметил, что такое требование может поставить многие печатные медиа на грань банкротства.

По мнению Потураева, требование к информационным и развлекательным сайтам иметь обязательную украинскую версию также необоснованно, но в парламенте этот вопрос не обсуждается, потому что от интернет-изданий обращений не поступало.

Денис Юдин
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верховная рада языковой закон украинский язык никита потураев
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