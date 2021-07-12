В законопроект о реставрации памятников пытаются внести нормы об ущемлении языка – нардеп

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №5551-2, который предусматривает финансирование реставрации культурных достопримечательностей за счет бюджета. Однако сейчас в него пытаются внести нормы, ущемляющие украинский язык, пишет глава фракции Голос, народный депутат Ярослав Железняк.

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В законопроект предлагают внести такие поправки:

Исключить из сферы действия закона об украинском языке демонстрацию фильмов и телепрограмм. Убрать требование об обязательном знании украинского языка для госслужащих. Разрешить использовать язык коренных народов и национальных меньшинств в образовании, а также отменить штрафы за нарушение языкового закона в сфере обслуживания.

Примечательно, что 15 июня при рассмотрении закона об украинской языке в киноиндустрии Железняк вместе еще с четырьмя коллегами по фракции проголосовал за поправку, которая отсрочивала введение украинского дубляжа в фильмах и сериалах.

Позже эти пять депутатов Голоса выложили совместное заявление, что отзывают свои голоса. Хотя в регламенте Рады такой процедуры, как отзыв голоса путем подачи письменного заявления, пока не предусмотрено.

28 мая в Слуге народа рассказали, что могут поменять в языковом законе.

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Дарья Мостовая

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