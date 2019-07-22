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"Я не идиот". Грановского не переизбрали в Раду

"Я не идиот". Грановского не переизбрали в Раду - Фото
Александр Грановский (скриншот из видеозаписи)
22.07.2019, 13:32

Нардеп написал, что, по его мнению, "он все делал правильно" во время предвыборной кампании

Нардеп Александр Грановский не смог переизбраться в Верховную Раду и поздравил своего оппонента Александра Куницкого "с убедительной победой" на округе. Об этом он написал в Facebook

"Я не идиот. Мне искренне казалось, что я все делаю правильно. Я всегда все решения принимаю сам и несу за них ответственность. Никогда не отдаю пас другим только с целью кого-то в чем-то потом обвинить - нет. Я действительно старался для харьковчан и очень хотел харьковчанам понравиться.", - пишет депутат.

Грановский баллотировался от 169 округа в Харьковской области и на момент обработки 98% протоколов набрал 15,55% голосов. Его конкурент Куницкий, баллотировавшийся от президентской партии Слуга народа, набрал 48,21%.

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

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верховная рада выборы александр грановский
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