"Я не идиот". Грановского не переизбрали в Раду

Александр Грановский (скриншот из видеозаписи)

Нардеп Александр Грановский не смог переизбраться в Верховную Раду и поздравил своего оппонента Александра Куницкого "с убедительной победой" на округе. Об этом он написал в Facebook.

"Я не идиот. Мне искренне казалось, что я все делаю правильно. Я всегда все решения принимаю сам и несу за них ответственность. Никогда не отдаю пас другим только с целью кого-то в чем-то потом обвинить - нет. Я действительно старался для харьковчан и очень хотел харьковчанам понравиться.", - пишет депутат.

Грановский баллотировался от 169 округа в Харьковской области и на момент обработки 98% протоколов набрал 15,55% голосов. Его конкурент Куницкий, баллотировавшийся от президентской партии Слуга народа, набрал 48,21%.

Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

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