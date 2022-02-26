В многоэтажный дом Киева попал снаряд. Кулеба призывает мир уничтожить экономику РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал попадание снаряда в жилой дом в Соломенском районе Киева.

"Киев — наш чудесный мирный город — пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!", – пишет Кулеба

26 февраля в 08:54 попал снаряд в многоэтажный жилой дом по проспекту Лобановского, 6А в Киеве. Пострадали 17-21 этажи. По информации ГСЧС, есть угроза разрушения конструкций.

Пожар ликвидирован в 09:05.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Альона Низовець

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