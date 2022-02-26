UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В многоэтажный дом Киева попал снаряд. Кулеба призывает мир уничтожить экономику РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 09:36
В многоэтажный дом Киева попал снаряд. Кулеба призывает мир уничтожить экономику РФ - Фото
Фото: Twitter @DmytroKuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал попадание снаряда в жилой дом в Соломенском районе Киева.

"Киев — наш чудесный мирный город — пережил еще одну ночь под нападениями российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!", – пишет Кулеба

26 февраля в 08:54 попал снаряд в многоэтажный жилой дом по проспекту Лобановского, 6А в Киеве. Пострадали 17-21 этажи. По информации ГСЧС, есть угроза разрушения конструкций.
Пожар ликвидирован в 09:05.

Альона Низовець
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Украина война Жуляны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 