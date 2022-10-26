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"Якобы по религиозным мотивам". Киевской судье сообщили о подозрении в неподаче декларации

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 12:10
Александра Брагина (Скриншот из видеозаписи telekritika.ua)

Судье Киевского окружного административного суда сообщено о подозрении в умышленном непредставлении декларации "якобы по религиозным убеждениям". Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о судье Александре Брагиной.

САП установила, что судья не подала должным образом ежегодную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год "якобы по религиозным убеждениям". Несмотря на возможность подать декларацию в законном порядке, она этого не сделала, а направила декларацию в НАПК в письменном виде, рассказали в прокуратуре.

О подозрении сообщено по результатам выводов НАПК, дополненным материалами расследования НАБУ.

  • 4 февраля скандальный Окружной административный суд Киева разрешил судье Киевского админсуда Александре Брагиной подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме. ОАСК мотивировал это "религиозными убеждениями". Нацагентство по предотвращению коррупции заявило, что намерено обжаловать решение ОАСК.
Вадим Ребрина, Юрій Смірнов
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