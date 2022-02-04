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ОАСК разрешил судье не подавать e-декларацию "по религиозным убеждениям": НАПК обжалует

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 12:54
ОАСК разрешил судье не подавать e-декларацию
Александра Брагина (Скриншот из видеозаписи telekritika.ua)

Скандальный Окружной административный суд Киева разрешил судье Киевского админсуда Александре Брагиной подавать декларации не в электронной, а в бумажной форме. Она мотивировала это "религиозными убеждениями". Нацагентство по предотвращению коррупции намерено обжаловать решение ОАСК.

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В НАПК сообщают, что в 2020 году Брагина подала в Агентство бумажную декларацию за 2019 год, объясняя это религиозными убеждениями и невозможностью в связи с этим получить электронную цифровую подпись. НАПК не приняло такую ​​декларацию, так как закон о предотвращении коррупции прямо предусматривает подавать декларацию только через сайт НАПК.

Тогда судья подала иск к НАПК в ОАСК, и суд удовлетворил его, обязав НАПК принять ежегодные декларации Брагиной за 2019 и 2020 годы в бумажном, а не электронном виде. В НАПК заявили, что обжалуют решение ОАСК. Сейчас факт неподачи декларации за 2020 год Брагиной расследуют детективы Агентства.

Фундация DeJure заявляет, что решение ОАСК подрывает идею электронного декларирования должностных лиц, а Брагина – действующая судья, и она ежедневно принимает десятки решений, подписывая их электронной подписью.

В DeJure подчеркивают, что до 2019 года судья подавала электронные декларации, а затем "вдруг решила, что ее религия это запрещает". При этом в решении ОАСК, говорят в организации, не упоминаются доказательства, что у судьи действительно есть такие убеждения – "суд просто поверил истцу на слово".

  • 29 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о возвращении лишения свободы за ложь в декларациях чиновников с предложениями президента Зеленского.
  • В июле НАПК выявили признаки уголовных правонарушений в декларациях 12 нардепов и топ-чиновников.

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Оксана Житнюк
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ОАСК религия напк декларация судья Александра Брагина
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