Япония, Великобритания и Италия обсудят разработку реактивного истребителя

На этой неделе министры обороны Великобритании и Италии посетят Японию, чтобы обсудить разработку новейшего реактивного истребителя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Японии Ясукадзу Хамада.

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Как отмечается, 16 марта Хамада проведет встречи с Беном Уоллесом и Гвидо Кросетто, во время которых страны обсудят проект реактивного истребителя.

Подчеркивается, что этот проект станет первым крупным сотрудничеством Японии в области промышленной обороны со времен Второй мировой войны не с США.

Трехстороннее партнерство возникло в 2022 году, после того как Франция, Германия и Испания выдвинули аналогичный план по созданию военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне вторжения России в Украину.

В декабре 2022 года Япония, Великобритания и Италия объявили о создании Глобальной программы боевой авиации (GCAP) по разработке к 2035 году реактивного самолета следующего поколения, который объединит британский проект Tempest с японской программой FX.

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Наталія Медведєва

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