Япония выделяет $400 млн на послевоенное восстановление Украины – Мининфраструктуры
Мининфраструктуры подписало грантовое соглашение с правительством Японии, по которому Украине будет выделено $400 млн на послевоенное восстановление.
Украина получит от Японии $400 млн в рамках Программы экстренного восстановления критической инфраструктуры, сообщило Министерство инфраструктуры.
Подписанное сегодня соглашение о выделении гранта от правительства Японии было согласовано в конце марта 2023 года.
Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что это уже второе грантовое соглашение, подписанное с японским агентством международного сотрудничества JICA.
Средства будут направлены на развитие и поддержку следующих направлений:
- оборудование для гуманитарного разминирования;
- транспортное обслуживание;
- энергетическое обслуживание;
- менеджмент отходами разрушений;
- водоснабжение;
- медицинское оборудование;
- оборудование для предоставления образовательных услуг;
- аграрный сектор;
- сектор общественного вещания;
- сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.
Также Япония выделит $70 млн грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм Программы развития ООН.
С начала года была между Украиной и Японией достигнута договоренность о выделении более $600 млн на послевоенное восстановление.
- 13 января 2023 года Япония выделила Украине $95 млн на восстановление критически важной инфраструктуры.
- 1 февраля Япония предоставила $170 млн на экстренное восстановление Украины.
- 20 февраля Япония заявила, что выделит Украине дополнительно $5,5 млрд на восстановление.
- 13 апреля сообщалось, что Япония направит в Украину $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.
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