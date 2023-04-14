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Япония выделяет $400 млн на послевоенное восстановление Украины – Мининфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 21:34
Япония выделяет $400 млн на послевоенное восстановление Украины – Мининфраструктуры - Фото
Фото - Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Мининфраструктуры подписало грантовое соглашение с правительством Японии, по которому Украине будет выделено $400 млн на послевоенное восстановление.

Украина получит от Японии $400 млн в рамках Программы экстренного восстановления критической инфраструктуры, сообщило Министерство инфраструктуры.

Подписанное сегодня соглашение о выделении гранта от правительства Японии было согласовано в конце марта 2023 года.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что это уже второе грантовое соглашение, подписанное с японским агентством международного сотрудничества JICA.

Средства будут направлены на развитие и поддержку следующих направлений:

- оборудование для гуманитарного разминирования;
- транспортное обслуживание;
- энергетическое обслуживание;
- менеджмент отходами разрушений;
- водоснабжение;
- медицинское оборудование;
- оборудование для предоставления образовательных услуг;
- аграрный сектор;
- сектор общественного вещания;
- сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.

Также Япония выделит $70 млн грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм Программы развития ООН.

С начала года была между Украиной и Японией достигнута договоренность о выделении более $600 млн на послевоенное восстановление.

Сергій Бережний
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