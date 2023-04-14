Япония выделяет $400 млн на послевоенное восстановление Украины – Мининфраструктуры

Мининфраструктуры подписало грантовое соглашение с правительством Японии, по которому Украине будет выделено $400 млн на послевоенное восстановление.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украина получит от Японии $400 млн в рамках Программы экстренного восстановления критической инфраструктуры, сообщило Министерство инфраструктуры.

Подписанное сегодня соглашение о выделении гранта от правительства Японии было согласовано в конце марта 2023 года.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что это уже второе грантовое соглашение, подписанное с японским агентством международного сотрудничества JICA.

Средства будут направлены на развитие и поддержку следующих направлений:

- оборудование для гуманитарного разминирования;

- транспортное обслуживание;

- энергетическое обслуживание;

- менеджмент отходами разрушений;

- водоснабжение;

- медицинское оборудование;

- оборудование для предоставления образовательных услуг;

- аграрный сектор;

- сектор общественного вещания;

- сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.

Также Япония выделит $70 млн грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм Программы развития ООН.

С начала года была между Украиной и Японией достигнута договоренность о выделении более $600 млн на послевоенное восстановление.

13 апреля сообщалось, что Япония направит в Украину $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.