Япония высылает российского консула

Япония приказала российскому консулу в Саппоро покинуть страну в течение шести дней. Об этом сообщает Kyodo.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси сообщил журналистам, что дипломат генконсульства России в Саппоро объявлен персоной non grata и ему предписано покинуть страну до 10 октября.

Эта мера, сказал министр, является ответом на высылку Москвой японского консула во Владивостоке. Япония настаивает, что консул Тацунори Мотоки, который вернулся на родину после того, как МИД РФ обвинил его в шпионаже, не совершал никаких противоправных действий.

Хаяси подчеркнул, что при задержании японский дипломат подвергался в России "недолжному обращению", в частности, ему завязывали глаза и физически ограничивали.

26 сентября ФСБ России обвинила Мотоки в попытке получить секретную информацию, ему было предписано покинуть страну в течение 48 часов.

Читайте также: Япония запретила экспорт в Россию товаров, связанных с химическим оружием

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.