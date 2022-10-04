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Япония высылает российского консула

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 16:40
Япония высылает российского консула - Фото
Ёсимаса Хаяси (Фото - EPA)

Япония приказала российскому консулу в Саппоро покинуть страну в течение шести дней. Об этом сообщает Kyodo.

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Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси сообщил журналистам, что дипломат генконсульства России в Саппоро объявлен персоной non grata и ему предписано покинуть страну до 10 октября.

Эта мера, сказал министр, является ответом на высылку Москвой японского консула во Владивостоке. Япония настаивает, что консул Тацунори Мотоки, который вернулся на родину после того, как МИД РФ обвинил его в шпионаже, не совершал никаких противоправных действий. 

Хаяси подчеркнул, что при задержании японский дипломат подвергался в России "недолжному обращению", в частности, ему завязывали глаза и физически ограничивали.

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Сергій Бережний
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япония дипломатия консул нон-грата Ёсимаса Хаяси
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