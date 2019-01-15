"Путин же неадекватный": Ярош не исключил масштабной войны с РФ

Дмитрий Ярош (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат Дмитрий Ярош заявил, что допускает возможность полномасштабной войны со страной-агрессором РФ. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Она (полномасштабная война, - ред.) может быть в любой момент. Что Путину в голову стрельнет, то и будет. Это же неадекватный человек. На мой взгляд, на полномасштабную оккупацию в России нет сил. Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь. Они могут провести десантные операции по Одессе, Николаеву, по Херсонской области", - сказал экс-руководитель Правого сектора.

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Командующий Украинской добровольческой армии предположил, что второй удар - это может быть направление на Харьков.

"Идеальна для них схема была бы - эти два удара с севера и с юга. Соответственно выход на Днепр и замыкания наших вооруженных сил, которые находятся в зоне ООС. Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Но им удастся это? Ну, будем достойно воевать", - подчеркнул Ярош.

Отвечая на вопрос, как можно вернуть временно оккупированный Крым и захваченную гибридными войсками РФ часть Донбасса, Ярош сказал: "Считаю, что абсолютно реальным есть даже военный способ возврата части Донбасса. Конечно, при определенной дипломатической поддержке. В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места".

Он уточнил, что "с Крымом - труднее": "Проведение военной операции против фактически уже военной базы РФ - это слишком большие потери в личном составе и технике. Учитывая рельеф и другие факторы, провести успешно операцию в Крыму нам не удастся".

26 декабря Ярош заявлял, что действие военного положения в Украине следует продолжить и расширить территориально.