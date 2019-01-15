Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.01.2019, 09:14

"Путин же неадекватный": Ярош не исключил масштабной войны с РФ

"Путин же неадекватный": Ярош не исключил масштабной войны с РФ - Фото
Дмитрий Ярош (фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Командующий Украинской добровольческой армии, народный депутат Верховной Рады считает "абсолютно реальным военный способ возврата части Донбасса"

Реклама
Реклама

Народный депутат Дмитрий Ярош заявил, что допускает возможность полномасштабной войны со страной-агрессором РФ. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Она (полномасштабная война, - ред.) может быть в любой момент. Что Путину в голову стрельнет, то и будет. Это же неадекватный человек. На мой взгляд, на полномасштабную оккупацию в России нет сил. Они могут провести локальные операции по выходу из Крыма на уровень Каховки и Мелитополя, а затем пробить так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь. Они могут провести десантные операции по Одессе, Николаеву, по Херсонской области", - сказал экс-руководитель Правого сектора.

Реклама

Командующий Украинской добровольческой армии предположил, что второй удар - это может быть направление на Харьков.

"Идеальна для них схема была бы - эти два удара с севера и с юга. Соответственно выход на Днепр и замыкания наших вооруженных сил, которые находятся в зоне ООС. Отрезание фронта и уничтожение главных сил Украины. Но им удастся это? Ну, будем достойно воевать", - подчеркнул Ярош.

Отвечая на вопрос, как можно вернуть временно оккупированный Крым и захваченную гибридными войсками РФ часть Донбасса, Ярош сказал: "Считаю, что абсолютно реальным есть даже военный способ возврата части Донбасса. Конечно, при определенной дипломатической поддержке. В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места".

Он уточнил, что "с Крымом - труднее": "Проведение военной операции против фактически уже военной базы РФ - это слишком большие потери в личном составе и технике. Учитывая рельеф и другие факторы, провести успешно операцию в Крыму нам не удастся".

26 декабря Ярош заявлял, что действие военного положения в Украине следует продолжить и расширить территориально.

Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, война в донбассе, дмитрий ярош, полномасштабная война с россией, военный способ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 