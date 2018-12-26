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26.12.2018, 13:12

Ярош: Военное положение нужно продлить

Ярош: Военное положение нужно продлить - Фото
Дмитрий Ярош (фото - facebook.com/dyastrub)

Командующий Украинской добровольческой армии считает, что военное положение нужно продлевать и расширять на другие области

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Действие военного положения в Украине следует продолжить и расширить территориально. Как пишет Украинская правда, такого мнения придерживается народный депутат Дмитрий Ярош, который в первую очередь занимается делами Украинской добровольческой армии.

По его словам, он голосовал за введение военного положения на 30 суток, хотя считает "полным маразмом" такой короткий срок.

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"Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне. Такова мировая практика. Сколько было в Раде криков о выборах, об узурпации власти Порошенко. Я этим людям говорю: "Знаете, это не та власть, которая может что-то узурпировать". Она совершенно не способна на это, поэтому не бойтесь таких вещей", – считает нардеп.

Ярош говорит, что ВСУ почувствовали положительные изменения из-за введения военного положения: в частности, появилось слаживание и увеличилось количество учений.

"Я считаю неправильным его (военное положение, - ред.) прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если удар будет со стороны Беларуси?" - задал вопрос командующий УДА.

По словам Яроша, введение военного положения не было "политическим решением" президента, о чем прямо говорили в Кремле и оппоненты Порошенко.

"Мне кажется, что Петр Алексеевич больше упирался военному положению. Срыв выборов? Ну нереально! Они бы ничего там не сделали. Весь мир, американцы, ЕС, давят. Они не могут сорвать выборы. Это – нереально, просто выдумки. Но то, что у нас захваченные моряки... Такой открытый акт агрессии. На него надо было отвечать", – сказал он.

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Теги: война в донбассе, дмитрий ярош, военное положение
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