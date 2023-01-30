Языковой омбудсмен поддержал запрет на общение на русском в Киево-Могилянской академии

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь поддержал решение руководства национального университета "Киево-Могилянская академия" о запрете использования русского языка на территории учебного заведения. Об этом он сообщил в своем Facebook.

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"Национальный университет "Киево-Могилянская академия" совершила достаточно мощный задел, который, буду надеяться, будет ретранслирован и в других университетах Украины", – написал Креминь.

"Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины. Вместе с тем статья 21 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного говорит о том, что язык образовательного процесса – государственный", – привел омбудсмен свои слова, сказанные в эфире телеканала Киев.

Он отметил, что эта инициатива совпала с тем, что один из украинских эмигрантов завещал Могилянке один миллион долларов.

"Насколько мне известно, одно из его пожеланий – чтобы в Киево-Могилянской академии, которая была и является форпостом высокой науки, продолжали держать курс как на утверждение украинского языка и культуры, так и нашей национальной идентичности", – сказал уполномоченный.

Обращаясь к Министерству образования и науки, Союзу ректоров высшего образования, Креминь попросил "принять дополнительные меры по неукоснительности соблюдения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного с целью недопущения нарушений, которые, к сожалению, имеют место в отдельных вузах".

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Вадим Ребрина

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