Юбилей. ВСУ уничтожили более 50 000 российских военных – сводка потерь
Силы обороны Украины уничтожили более 50 000 российских военных с начала полномасштабной войны. За прошедшие сутки ликвидированы 350 оккупантов, уничтожены девять танков и 22 системы артиллерии армии России, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери армия РФ 5 сентября понесла на Донецком направлении. С 24 февраля по утро 6 сентября оккупанты потеряли:
личного состава – около 50 150 (+350) человек ликвидировано,
танков – 2077 (+9),
боевых бронированных машин – 4484 (+25),
артиллерийских систем – 1179 (+22),
РСЗО – 296 (+2),
средств ПВО – 156 (0),
самолетов – 236 (0),
вертолетов – 207 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),
крылатых ракет – 209 (+4),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3305 (+19),
спецтехники – 109 (+2).
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