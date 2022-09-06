Юбилей. ВСУ уничтожили более 50 000 российских военных – сводка потерь

Силы обороны Украины уничтожили более 50 000 российских военных с начала полномасштабной войны. За прошедшие сутки ликвидированы 350 оккупантов, уничтожены девять танков и 22 системы артиллерии армии России, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наибольшие потери армия РФ 5 сентября понесла на Донецком направлении. С 24 февраля по утро 6 сентября оккупанты потеряли:

личного состава – около 50 150 (+350) человек ликвидировано,

танков – 2077 (+9),

боевых бронированных машин – 4484 (+25),

артиллерийских систем – 1179 (+22),

РСЗО – 296 (+2),

средств ПВО – 156 (0),

самолетов – 236 (0),

вертолетов – 207 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 876 (+9),

крылатых ракет – 209 (+4),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3305 (+19),

спецтехники – 109 (+2).

Читайте также: ВСУ отбили наступления, авиация ударила 30+ раз. Армия РФ прячется в садиках и храмах – ГШ

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.