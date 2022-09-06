ВСУ отбили наступления, авиация ударила 30+ раз. Армия РФ прячется в садиках и храмах – ГШ

Силы обороны Украины отбили наступления в районе четырех населенных пунктов, авиация нанесла более 30 ударов по армии России. Под Херсоном армия РФ прячет военных и технику в садиках и храмах, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ сосредотачивает усилия на полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, за сутки враг нанес три ракетных, более 35 авиаударов и около 50 раз обстреливал из РСЗО. РФ наносила удары в районе населенных пунктов практически вдоль всей линии фронта.

Украинские военные отбили попытки наступления РФ в районах Соледара, Зайцево, Шахты Бутовка и Спартака. За сутки авиация нанесла более 30 ударов по врагу, ракетные войска и артиллерия вели контрбатарейную борьбу, били по логистике, средствам ПВО, живой силе и огневым средствам россиян.

В результате работы артиллерии и авиации поражены несколько взводных опорных пунктов армии РФ, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов, артиллерийская батарея врага. Потери оккупантов уточняются.

Также отмечается, что в Херсонской области армия РФ продолжает противоправно размещать военную технику и личный состав в детских садах (Верхний Рогачик) и храмах московского патриархата (Красный Маяк). Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области она использует как полевой госпиталь.

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Марко Сировой

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